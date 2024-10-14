「新馬戦」（１３日、東京）中団を進んだ３番人気のレモンバーム（牝２歳、父ジョーカプチーノ、母フライングメリッサ、美浦・嘉藤）が、逃げ粘る１番人気のフリッカージャブを最速上がりでかわし去り、最後は２馬身半差をつけて初陣を勝利で飾った。Ｍ・デムーロは「強かったね。真面目だし、外枠も気にせず上手に出た。展開も全部良かったね」と高く評価。嘉藤師も「もう少し前めの位置かと思ったけれど、いい競馬でしたね