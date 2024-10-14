「オクトーバーＳ」（１３日、東京）好位を進んだ６番人気のボーンディスウェイ（牡５歳、美浦・牧）が快勝。直線で早めに先頭へ躍り出ると、リードを保ったまま後続の猛追を振り切った。木幡巧は「流れが良かったですね。３番手で手応え良く運べたし、あとは惰性で残すだけでした。この馬の強みを生かせましたね」と会心の騎乗に笑顔。牧師も「東京でもやれたし、賞金を加算できたのは良かった。まだまだ伸びしろがありそう