八芳園交流コンテンツプロデュースは10月14日（本日）から16日までの11時〜19時（16日のみ18時終了）に、KITTE（東京千代田区）地下1階「東京シティアイ パフォーマンスゾーン」で開催される、兵庫県南あわじ市ポップアップショールーム「だから行きたい 南あわじ市」のプロデュースを担当している。●自然が育んだ名産品の販売など南あわじ市は淡路島の南端に位置する兵庫県最南端の街であり、南が鳴門海峡、東が紀伊水道、西