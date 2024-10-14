日本代表は現地10月10日、北中米ワールドカップ・アジア最終予選の第３節で、サウジアラビアと敵地ジッダで対戦。２−０で快勝を収めた。この試合で攻守に圧巻のパフォーマンスを見せたのが、ダブルボランチの一角でフル出場した守田英正（スポルティング）だ。ゴール前に顔を出して、鎌田大地の先制点をヘッドでアシストすれば、自陣ではピンチの芽を摘む守備を披露。的確な配給も際立っていた。ただ、アジアサッカー連盟が