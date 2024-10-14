季節の変わり目は、子どもの衣替えに追われる共働き家庭も多いはず。慌ただしい毎日の中で、気が付いたらサイズアウトした服ばかりだった……なんてことも。そんな時は衣替えのついでに衣類収納の「仕組み化」がおすすめ。朝の準備がスムーズになり、仕事の準備を進めたり、一息ついたりするための“自分の時間”を生み出せるようになるだろう。片付けコンサルタントの澁川氏による連載第4回は、「衣類収納の仕組み化」を取り上げ