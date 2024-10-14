北中米ワールドカップのアジア最終予選、日本代表はここまで中国、バーレーン、サウジアラビアを破って３戦全勝。2024年10月13日に行なわれた全体練習を見ても、チームの雰囲気は最高だった。練習後、囲み取材に応じた長友佑都に訊いてみる。「今の代表チーム、過去のどの日本代表に似ていますか」と。長友は「全部違うんだけどなあ」と言いながらも真摯に答えてくれた。「最終予選で良い出足ってところで考えると、ザックジャ