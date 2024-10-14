UEFAネーションズリーグ（UNL）リーグB・グループ3の第4節が13日に行われ、オーストリア代表とノルウェー代表が対戦した。ノルウェー、スロバキア、オーストリア、カザフスタンの4チームが所属するリーグB・グループ3。初戦のカザフスタン戦を引き分けたノルウェーは、以降の2試合で連勝を飾り無敗でグループ首位に立っている。3位オーストリアと敵地で激突する第4節では、アレクサンダー・セルロートと現在2戦連続得点中のア
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