1997年に放送がスタートし、映画版も大ヒットを記録したテレビドラマ「踊る大捜査線」シリーズ。柳葉敏郎が演じる人気キャラクター・室井慎次を主人公に描く映画２部作の前編「室井慎次敗れざる者」が、10月11日に公開された。柳葉のほか、新城賢太郎役の筧利夫、沖田仁美役の真矢ミキら、おなじみのキャストに加え、物語のキーマンとなる日向杏を演じる福本莉子、齋藤潤、松下洸平ら新たなキャストが登場している。ところが