先の大相撲秋場所で11勝４敗の好成績を挙げ、三役復帰のチャンスをつかんだ若元春。一時は三役に定着し、大関昇進間近と思われたが、このところは三役と前頭上位を行き来している。相撲ライターが言う。「いちばんの楽しみは、千代の富士を育てた相撲解説者の北の富士さんが、千代の富士とそっくりだと評価していることです。千代の富士は100キロちょっとの小兵で、脱臼が癖になっていた。それを腕立て伏せで克服しました。その姿