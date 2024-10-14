日本テレビの番組「サンデーPUSHスポーツ」は、巨人のセ・リーグ優勝を記念して、「ファン100人が選ぶ今シーズンの忘れられないプレー ベスト10」と銘打った特集を13日に放送しました。戸郷翔征投手のノーヒットノーランや、19歳の浅野翔吾選手が放ったグランドスラムなど、印象に残る試合が多かった今シーズン。その中で1位に輝いたのは、大城卓三選手のとあるプレーでした。ファンが思わず笑ってしまったというその試合は、9月14