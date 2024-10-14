国慶節（建国記念日、10月1日）連休に、北京市の劉さん一家は飛行機で新疆ウイグル自治区アクス市を訪れ、現地のグルメを堪能しただけでなく、「峡谷の王」と呼ばれる天山托木爾大峡谷の紅崖赤壁とさまざまな形をした岩峰や石柱を眺めて深く感動した。劉さんは北京で留守をしている母親にビデオ中継で現地の様子を伝えた。劉さんは「こんな人里離れた峡谷にも5G信号が届いているとは思わなかった」と話しながら、自ら撮影した岩峰