8月下旬、東京駅の改札口で大勢の中年女性ファンが今か今かとその到着を待っていたのは、歌手の田原俊彦だ。「現在、デビュー45周年を記念した全国ツアー『45th ANNIVERSARY TOSHIHIKO TAHARA DOUBLE ‘T’ TOUR 2024 愛だけがあればいい』の真っ最中。全20回の公演で、全国を周る非常に大規模なツアーです。今回は宮城での公演を終えて久しぶりに東京に帰ってくるトシちゃんを一目見ようと、ファンが待っていたということでし