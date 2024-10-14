「新馬戦」（１３日、京都）９番人気の伏兵ロヴィーサ（牝２歳、父リオンディーズ、母サウスエンピリカル、栗東・大根田）が最内から抜け出してデビューＶを飾った。幸は「ずっと手応えが良く、直線に向いてからもよく伸びてくれました。楽しみな馬です」と爽やかに笑った。管理する大根田師は節目のＪＲＡ通算３００勝。「皆さんに大感謝です。今のところはセンスだけで走っている感じ。今後はまず、１週間様子を見てから決