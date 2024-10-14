◇パCSファーストS第2戦日本ハム3―2ロッテ（2024年10月13日エスコンF）日本ハムは13日、ロッテとのクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ第2戦に3―2でサヨナラ勝ちし、1勝1敗として突破に逆王手とした。1点を追う9回1死に、万波中正外野手（24）が起死回生の同点ソロを左中間へ。延長10回に浅間大基外野手（28）がサヨナラ打を右翼線へ放った。14日の第3戦は勝つか引き分ければファイナルステージ進出が決まる