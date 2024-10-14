「もみじＳ」（１３日、京都）４番人気のリリーフィールド（牝２歳、栗東・小崎）が４角先頭と積極的に運び、最後は後続に３馬身半差をつけてオープン初Ｖを決めた。先週のりんどう賞では返し馬の際に転倒して除外となっていたが、ここでも枠入りを渋るなど気難しさが目立った。岩田望は「ゲートをビビって入らなかったですが、中ではおとなしく、好スタートを決められたのが勝利ポイントです。気性が課題ですがポテンシャル