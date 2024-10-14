「新馬戦」（１３日、京都）３番人気の英国産馬コモンスナイプ（牡２歳、父トゥーダーンホット、母ウィムブレル、栗東・藤岡）が、２番手追走から直線で反応良く伸びて差し切りＶを決めた。鮫島駿は「馬場状態やメンバーを考えると１列目につけたかったので、前半は促して行きました。馬がそれに応えて上手にレースをしてくれた。もうちょっと距離が延びても良さそうですし、上積みもありそうです」と今後のさらなる良化を期