◇パCSファーストS第2戦日本ハム3―2ロッテ（2024年10月13日エスコンF）日本ハムの山崎がサヨナラ勝利を呼ぶ好リリーフを見せた。今季10勝を挙げた先発の柱だが、1―2の8回に3番手として今季初めて救援登板し、延長10回まで投げて3イニングを無安打無失点、2四球。プロ10年目で初のCSマウンドで勝利投手となり「必死で全力でいくしかないと思っていた。ブルペンで変な汗をかいて緊張したし、不安もあったけど本当にホッ