【スーパーフォーミュラ】第7戦（決勝・10月13日／富士スピードウェイ）【映像】マシンが宙に浮く接触の様子2023年9月のスーパーGTでクラッシュし、外傷性環軸椎亜脱臼および中心性脊髄損傷の大怪我を負った、スーパーフォーミュラ通算3回王者の山本尚貴（PONOS NAKAJIMA RACING）が、またも大きなクラッシュに見舞われ、騒然となった。山本は終盤、前を走る阪口晴南（VERTEX PARTNERS CERUMO･INGING）と11番手を争っていた。