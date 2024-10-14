「秋華賞・Ｇ１」（１３日、京都）１番人気のチェルヴィニアが直線一気に差し切り、オークスに続く牝馬２冠を達成した。今年のＪＲＡ・Ｇ１はスプリンターズＳまで全て異なる騎手が勝利していたが、クリストフ・ルメール騎手（４５）＝栗東・フリー＝が初めて複数勝利を飾ることとなった。２着に５番人気のボンドガール、２番人気の桜花賞馬ステレンボッシュが３着を確保した。◇◇桜花賞馬にオークス馬、ユタカ君の