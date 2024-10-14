NHK中川安奈アナウンサー（30）が14日までにインスタグラムを更新。今夏のパリオリンピック（五輪）を支えた“戦友”たちとのスリーショットをアップした。中川アナはストーリーズ機能で「みんななんとなく服の色合いが似てた」と書き出し、フジテレビ佐久間みなみアナと、フェンシング日本代表の通訳を務めた郷倉マリーンさんとのスリーショットをアップ。続けて「パリオリンピックおつかれさま会も兼ねて…」とつづった。中川ア