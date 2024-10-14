グラビアアイドルちとせよしの（24）が13日までにインスタグラムを更新。「新世紀エヴァンゲリオン」のキャラクター、アスカ風のコーディネートを披露した。ちとせは「エヴァンゲリオン大博覧会in六本木ミュージアム朝から宇多田ヒカルさんのBeautifulWorldを聴いて気持ちを高めながら向かいましたアスカ、来日な概念コーデ」とエヴァンゲリオン大博覧会を観賞したことを報告。美ボディーの引き立つ黄色のキャミワンピースに、