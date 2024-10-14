元NMB48の渡辺美優紀が13日に自身のインスタグラムを更新。肩や脚を露出した大胆な私服のオフショットを公開した。「毎日お風呂に入ったりシャワーを浴びるのと同じで自分の好きとかかわいいとかだって日課のように浴びるべきだよ。明日がくる保証なんてないよ」と記し、アイスをほお張る一枚をアップ。フォロワーからは「いつもかわいい〜めっちゃかわいい〜最上級にかわいい〜」「こうやって毎日美優紀さん浴びさせてもろてる」