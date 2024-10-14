「令和の峰不二子」と呼ばれるインフルエンサー阿部なつき（25）が13日までにインスタグラムを更新。海鮮ランチを楽しむ様子を動画で投稿した。阿部は「もぐもぐ海鮮だいすきすぎる。今日は海鮮ランチをしたよ」と海鮮料理を食べる様子を動画で投稿。美バストの際立つタイトなトップスと青いスカートというさわやかな装いで、おいしそうに刺し身を食べる姿を収めている。この動画にフォロワーからは「海鮮に目がいかない」「おっ