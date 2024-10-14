（13日、プロ野球クライマックスシリーズ第1ステージ 北海道日本ハムファイターズ3―2千葉ロッテマリーンズ）【写真】選手を尊重、接し方は様々「インフルエンサー監督」の人心掌握術は崖っぷちから日本ハムが生き返った。1点ビハインドの九回1死走者なし。「今季最後の打席になるかも知れない。妙に冷静な自分がいました」と5番万波中正。高めに浮いた直球を一閃（いっせん）すると、打球は左翼席上段へ。起死回生の