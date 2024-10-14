タレント鈴木奈々（36）が13日までにインスタグラムを更新。9月に「キャリコングランプリ2024」表彰式のプレゼンテーターを務め、キャリアコンサルタントの資格を取るべく挑戦を宣言した鈴木は、目標に向けて勉強に励む様子を報告した。鈴木は「今日はキャリアコンサルタントの学校の日だよー！今日は面白い先生です」と教科書とノートの写真を投稿し、通学を報告した。「今は休憩中だよー大人になって学ぶの楽しいよーたまに