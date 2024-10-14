10月14日(月)は東京・新潟の2場開催。14日の天気は東京が晴れのち曇り、新潟が晴れの予報となっている。 ■府中牝馬Sでブレイディヴェーグが重賞2勝目を狙う東京11Rは芝1800mの府中牝馬S(GII)。キャリア5戦目で昨年のエリザベス女王杯を勝ったブレイディヴェーグが11カ月の休養を経て登場。未勝利を圧勝している条件で重賞2勝目を狙う。対するはローズSでブレイディヴェーグを負かしているマスクトデ