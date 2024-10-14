リーグ優勝決定シリーズ前にロバーツ監督が会見【MLB】ドジャース ー メッツ（日本時間14日・ロサンゼルス）ドジャースは13日（日本時間14日）、本拠地でメッツとのリーグ優勝決定シリーズ第1戦に臨む。試合前にはデーブ・ロバーツ監督が会見を行い、大谷翔平投手について「打撃の調子が戻ってくれれば、ドジャースにとっていいことだ」と話した。前日12日（同13日）に行った会見でロバーツ監督は、地区シリーズでの大谷の調子