和泉芳怜が、10月9日（水）発売のアイドル誌「BOMB」11月号のグラビアに登場した。 今年8月にPiXMiXからの卒業を発表した和泉芳怜のボムラスト水着グラビア。みんなで過ごした時間はかけがえのない青春。10月21日の卒業ライブまで精いっぱい駆け抜ける。 通常版の表紙は上西怜（NMB48） 14周年を迎えたNMB48が、30枚目のシングル『がんばらぬわい』を10月9日にリリース。それを記念して、ボム11月号は33ページの