猫のヒゲは実験に最適 画像はイメージです 英国の科学者が、抗ウイルス薬の研究に役立てるため「猫のヒゲ」を探しています。 Megan Lambert博士は、オックスフォードシャー・ハーウェルにある「Diamond Light Source」の研究員です。彼女は最近Facebookに次のような投稿をしました。 「猫の飼い主のみなさん、自然に抜けたヒゲを見つけたらぜひ教えてください。わたしはタンパク質の結晶を育