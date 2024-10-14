（若狭敬一キャスター）物価高騰の中で、美容室も影響を受けているようですね。 【写真を見る】美容室の倒産件数が過去最多ペースに “前年の1.5倍”…店舗間の競争激化や人件費・資材価格が高騰 （大石邦彦アンカーマン）帝国データバンクによりますと、ことし1月から8月までの美容室の倒産件数は139件でした。これは去年の同じ時期（1月～8月）の倒産件数93件の約1.5倍となっています。 2010年