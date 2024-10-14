◆明治安田Ｊ３リーグ第３２節讃岐２−１沼津（１３日・愛媛）アスルクラロ沼津は讃岐に１―２で敗れ、今季３度目の連敗で６位に後退した。前半４３分、ＦＷ和田育（２３）が自身初のシーズン２ケタゴールとなる今季１０点目をねじ込んで先制したが、後半に２失点。逆転負けは今季初で、６試合を残して自動昇格圏の２位・今治とは勝ち点１３差となった。相性の悪さを覆せなかった。沼津は対讃岐４連敗で５戦勝ちなし。前半