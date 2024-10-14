◆関西学生アメリカンフットボールリーグ１部関学大４５―１２京大（１３日・王子スタジアム）伝統の“関京戦”は、関学大が京大を４５―１２で下した。１０か月ぶりの公式戦出場となった星野兄弟の兄でエースＱＢ秀太（３年）と弟のＱＢ太吾（だいご、１年）＝ともに足立学園＝が、パスで１２０ヤードずつを獲得。大麻疑惑が浮上している部員の処分を３日に発表してから初めての試合で開幕５連勝に導いた。“関京戦”を制し