◆プロボクシング▽ＷＢＡ世界バンタム級（５３・５キロ以下）タイトルマッチ１２回戦同級２位・堤聖也（判定３―０）王者・井上拓真（１３日・有明アリーナ）世界戦４試合が行われ、ＷＢＡ世界バンタム級タイトルマッチは、挑戦者の同級２位・堤聖也（２８）＝角海老宝石＝が、同学年の王者・井上拓真（２８）＝大橋＝を３―０の判定で破り、悲願の世界王座に就いた。（観衆９５００）堤はリング上でベルトを天に掲げて絶