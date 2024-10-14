◆秋季大阪府大会▽決勝履正社８―３大阪桐蔭（１３日・大阪シティ信用金庫スタジアム）大阪府大会は決勝が行われ、履正社が６年ぶり６度目の優勝を決めた。打線が１２安打８得点と爆発し、宿敵・大阪桐蔭に快勝。投げては、ともに内野が本職の辻琉沙（りゅうさ）副主将（２年）と矢野塁主将（２年）の継投で、強力打線を３点に抑えた。３位決定戦では、大院大高が延長１１回タイブレークの末に１０―８で近大付を破り、２６