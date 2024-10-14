◆２０２４パーソルクライマックスシリーズパ・ファーストステージ第２戦日本ハム３ｘ―２ロッテ＝延長１０回＝（１３日・エスコンＦ）「２０２４パーソルクライマックスシリーズパ」第１ステージ（Ｓ）第２戦で日本ハムがサヨナラ勝ちし、最終Ｓ進出に逆王手をかけた。９回１死で万波中正外野手（２４）の同点ソロが飛び出すと、新庄剛志監督（５２）が勝負手で送り出した山崎福也投手（３２）が８回から延長１