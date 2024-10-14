3連休最終日・14日(月)スポーツの日も広い範囲で晴れる見込み。ただ、湿った空気が流れ込む九州や四国など、所々で雨や雷雨。関東以西は夏日の所が多く、朝晩と日中との気温差にご注意ください。お出かけ日和雨は局地的九州などは雷雨も今日14日(月)スポーツの日も高気圧に覆われて、広い範囲で晴れるでしょう。行楽日和が続きそうです。ただ、高気圧の中心は次第に東へと離れて、沖縄や九州、四国などの太平洋側の地域は湿っ