◆２０２４パーソルクライマックスシリーズパ・ファーストステージ第２戦日本ハム３ｘ―２ロッテ＝延長１０回＝（１３日・エスコンフィールド）第１ステージ（Ｓ）第２戦が１３日、エスコンで行われ、初戦を落とし後がない日本ハムは延長１０回、ロッテに劇的なサヨナラ勝ち。１勝１敗のタイとし、ファイナルステージ（最終Ｓ）進出に逆王手をかけた。１０回２死一、三塁から、途中出場の浅間大基外野手（２８）が右前