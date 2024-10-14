◆第２９回秋華賞・Ｇ１（１０月１３日、京都競馬場・芝２０００メートル、良）第２９回秋華賞は１３日、京都競馬場で行われ、単勝１番人気に応えてチェルヴィニアがＶ。桜花賞馬ステレンボッシュとの“２強対決”を制し、５頭目となるオークスとの２冠を達成した。思い通りにレースを進めたクリストフ・ルメール騎手（４５）＝栗東・フリー＝は「何でもできる」と相棒を絶賛。次はジャパンＣ・Ｇ１（１１月２４日、東京）でさら