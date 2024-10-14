サッカー日本代表は１３日、アジア最終予選のオーストラリア戦（１５日）に向けて、試合会場の埼玉スタジアムで調整した。ＭＦ三笘薫（２７）＝ブライトン＝は１０日のサウジアラビア戦に続き、２試合連続の先発が有力。２２年カタールＷ杯最終予選では、敵地で途中出場から２得点を挙げ、本大会出場に導いた好相性の相手。９月の中国戦で１得点した同じ埼玉スタジアムで、日本を史上初の開幕４連勝に導く。三笘は時折、笑顔を