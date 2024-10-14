◆女子プロゴルフツアー富士通レディース最終日（１３日、千葉・東急セブンハンドレッドＣ＝６６９７ヤード、パー７２）２年連続年間女王の山下美夢有（みゆう、２３）＝加賀電子＝が涙の今季初優勝を飾った。６位から出て８バーディー、２ボギーでこの日のベストスコア６６をマークし、通算１４アンダーで並んだ古江彩佳（２４）＝富士通＝とのプレーオフ（ＰＯ）を２ホール目で制し昨年１１月以来の通算１２勝目。現在２位