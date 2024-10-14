TT鍋とは？キッコーマンソイフーズは秋冬、回復基調にある豆乳で「TT鍋」を新提案して勢いを加速させる。TTは“豆乳を投入”の略称。TT鍋と銘打ち、寄せ鍋でつゆを追加する際の代替に無調整豆乳などの豆乳を投入していくことを提案していく。料理などに豆乳を使う汎用性の訴求が目的。取材に応じた大島秀隆取締役常務執行役員マーケティング本部長は豆乳ブームの再燃を思い描く。「2005年頃、豆乳のレシピブックが出される