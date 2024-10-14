フランス・オープンを制し、トロフィーを掲げるダン・ブラッドベリー＝13日、パリ近郊（AP＝共同）男子ゴルフの欧州ツアー、フランス・オープンは13日、パリ近郊のル・ゴルフ・ナショナル（パー71）で最終ラウンドが行われ、66をマークしたダン・ブラッドベリー（英国）が通算16アンダーで優勝した。星野陸也は71で回り、通算2オーバーの286で67位だった。（共同）