俳優の三浦翔平が、timelesz・菊池風磨とシソンヌ・長谷川忍がMCを務める、きょう14日放送のフジテレビ系『何か“オモシロいコト”ないの？』（後11：15〜後11：55）に番宣なしでゲスト出演する。今回は、スタジオゲストに本田望結、佐藤仁美、野々村友紀子を迎え「もしもイケメン芸能人が彼氏だったとしてかっこよく料理を作ってくれたら…何かオモシロい？」を届ける。菊池、三浦、徳井義実（チュートリアル）が、彼女が喜ぶ