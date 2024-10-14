お笑いコンビ「ダンビラムーチョ」大原優一（34）が13日、インスタグラムを更新。12日放送のTBS系「キングオブコント2024」（午後6時30分）出演の感想を述べた。大原は「キングオブコントかなり楽しかったです！」と一言コメントし、相方の原田フニャオ（35）とのツーショット写真を投稿。2人は晴れやかな笑顔を見せている。この投稿にフォロワーからは「家族で大笑いしていました」「大原さんの笑顔でいつも元気もらってます！こ