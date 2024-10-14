昨年10月に第1子となる男児を出産したフリーアナウンサー宮崎宣子（45）が、13日にインスタグラムを更新。長男の成長をつづった。宮崎アナは「1歳過ぎましたが、息子はまた歩けなくて、つかまり立ちもしてないですもっというと、ハイハイもまだです」と現状を報告。「この前のフジテレビアナウンサーの集まりでも1ヶ月先輩赤ちゃんは、トコトコ歩いてて、うちの子以外は全員歩き回ってましたずり這いがかなり上手で、イグアナ