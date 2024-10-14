タレントの藤田ニコル（26）が13日までに自身のインスタグラムを更新。TGC北九州のオフショットを公開した。「CALNAMURのステージもありました」「沢山可愛いく着こなしてくれたモデルさんたちもありがとうございました。ピンクと赤をメインに今回コーデを組みましたせいらちゃんトップを歩いてくれてありがとう」と記し、自身がディレクションするブランドも披露した事を報告。さらに「私はケアベアコラボのアイテムを着てケアベ