元AAAの浦田直也（41）が13日までにインスタグラムを更新。だんじり秋祭りに参加したことを報告した。浦田は「本気で楽しむこと。自分が楽しんでる姿で見てる人を笑顔にすること。命がけで本気でだんじりを走らせる姿に心打たれました。たくさんの人にこの感動と笑顔をもっと感じてほしい！と思いました」とだんじり祭に参加したことを報告し、その姿を写真で投稿。はっぴ姿で祭りを楽しむ姿をアップした。「明日もだんじり秋祭