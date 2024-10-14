ポルトガルの名門であるスポルティングCPで活躍する日本代表MF守田英正。2021年1月に川崎フロンターレからサンタ・クララへ移籍すると、2022年夏にスポルティングに引き抜かれた。『A Bola』によれば、サンタ・クララで守田を指導したヌーノ・カンポス元監督は、こう話していたそう。「彼は選手として並外れていたが、人としてはさらに並外れていた。とても知的で、監督は2〜3つのポイントを与えるだけで、あとは彼が自分でやって