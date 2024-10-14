バルセロナの守護神であるドイツ代表GKマーク＝アンドレ・テア・シュテーゲンは、先月末の試合で右膝膝蓋腱を完全断裂し、今季絶望となった。クラブはその代役として、昨季限りで現役を引退した元ポーランド代表GKヴォイツェフ・シュチェスニと契約を結んだ。『Mundo Deportivo』によれば、バルサ首脳陣はGKの状況について継続的に評価を行っていく方針で、今後補強しうる候補選手たちを注視しているという。ブレーメンに所属する2