元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈が１３日までに自身のＳＮＳを更新し、１２日に西日本総合展示場新館にて行われた「東京ガールズコレクション（ＴＧＣ）」に出演した際のオフショットを披露した。インスタグラムで「日焼けメイクでした！北九州大盛り上がり！毎回素敵（すてき）な声援ありがとうございます。おかげで耳を落として帰りました」とＴＧＣ出演時の感想をつづると、「村重ってうちわを見かけると同じ界隈の人だっ